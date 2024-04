Se la caverà con una multa o subirà una giornata di squalifica? I tifosi della Roma si interrogano sulle sorti di Gianluca Mancini, man of the match del derby di ieri, ma protagonista purtroppo anche dopo il triplice fischio. Il difensore giallorosso, sotto la curva per festeggiare con i propri sostenitori, ha commesso una leggerezza per la quale in qualche modo dovrà pagare. Quale? Ha sventolato una bandiera della Lazio con sopra disegnato un topo con tanto di drappo "anti Lazio".

In attesa di capire quale sarà la decisione sul conto di Mancini, la Gazzetta dello Sport torna su episodi simili accaduti in passato. Uno di questi anche a Milano, con protagonisti i calciatori del Milan dopo la vittoria dello scudetto. Una caduta di stile che in molti ricorderanno. Si legge sulla rosea: "Due anni fa durante la festa per lo scudetto i calciatori del Milan mostrarono uno striscione rivolto agli interisti con un linguaggio volgare. Il messaggio ("La Coppa Italia mettila in c...") era una risposta alla conquista del trofeo da parte dell'Inter, vinto contro la Juventus. La vicenda si concluse con un accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS).