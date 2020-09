Scintille Banega-Conte, il giocatore: “Chiedo scusa, era un momento caldo della partita”

Ever Banega ha salutato il Siviglia. Il centrocampista dalla prossima stagione vestirà la maglia dell’Al-Shabab. Nel corso della conferenza d’addio dove l’argentino si è commosso nel salutare quella che ormai è la sua ex squadra, è tornato anche sull’accesa discussione avvenuta con Conte durante la finale di Europa League. In quell’occasione il giocatore aveva preso in giro l’allenatore nerazzurro per il parrucchino. Oggi sono arrivate le scuse: “È stato un momento caldo della partita. Chiedo scusa a Conte se è stato infastidito da quello che ho fatto“.

