GdS – Siviglia-Inter, lite Conte-Banega: tecnico preso in giro per il parrucchino

Animi piuttosto accesi nel primo tempo di Siviglia-Inter. Al 16′, in particolare, la squadra nerazzurra chiedeva un penalty per un tocco di mano in area di Diego Carlos. Da lì è nato un battibecco che ha visto in Conte e Banega i principali protagonisti: “L’ex nerazzurro (titolare a centrocampo) si è diretto verso Conte e s’è portato la mano sui capelli, prendendolo in giro per il parrucchino. È volato anche un “ti aspetto dopo, fuori”, prima che l’arbitro riuscisse a riportare la calma”, riporta la Gazzetta dello Sport.