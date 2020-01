Bangsbo (Atalanta): “Eriksen? Si adatterebbe bene al gioco dell’Inter. Con Conte…”

Jens Bangsbo, preparatore atletico dell’Atalanta, intervistato da sport.tv2.dk, ha parlato del possibile arrivo di Christian Eriksen all’Inter. Per Bangsbo il centrocampista del Tottenham si inserirebbe bene negli schemi di Antonio Conte: “In Italia, Eriksen ha grandi aspettative e penso anche che l’Inter lo consideri un giocatore chiave per il modo in cui giocano. L’allenatore dell’Inter Antonio Conte chiede tanto ai suoi giocatori, ma le sue richieste si adattano perfettamente anche a Christian. È un giocatore che dà tanto in allenamento e corre molto. Non avrebbe problemi con lo stile di Conte. È abile nell’adattarsi e ha anche le ambizioni necessarie per migliorare ulteriormente il suo gioco“.

(sport.tv2.dk)