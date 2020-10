Moviola Genoa-Inter, Gazzetta: “Ecco perché il contatto Bani-Lukaku non è da calcio di rigore”

Secondo La Gazzetta dello Sport, Massa, fischietto per Genoa-Inter, ha arbitrato in maniera corretta e precisa.

C’è però un episodio che ha lasciato perplessa la panchina nerazzurra per un contatto in area genoana tra Lukaku e Bani: “Le proteste (timide) sono di Lukaku, anticipato da Bani nell’area piccola: bravo il difensore invece a prendergli il tempo e a evitare il contatto da rigore, semmai è stato il belga in avvio d’azione ad usare troppo le braccia per prendere posizione”, il giudizio della Rosea.