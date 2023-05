Barbano (CdS): “Vittorie e non solo: l’Inter può guardare con fiducia al futuro”

"L’Inter ha molti motivi per guardare con fiducia al futuro. Non solo per le sei vittorie di fila, cinque in campionato e una in Champions, con cui ha ribaltato una stagione che sembrava destinata al fallimento, e che invece ora la vede candidata a giocarsi il trofeo in Coppa Italia e sul podio europeo, e quasi certa di qualificarsi tra le prime quattro in Serie A.