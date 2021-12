Barbano: “Il regalo di ieri di Spalletti è un avvertimento a Inzaghi perché…”

Così il giornalista: "Il Napoli è l’anti-Inter per come ha gestito sul piano del gioco un’inaudita catena di infortuni"

Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano, giornalista, ha parlato così della vittoria di ieri del Napoli sull'Inter: "Il risultato della partitissima è fedele al diverso grado di maturità delle due squadre. Il Napoli è l’anti-Inter per come ha gestito sul piano del gioco un’inaudita catena di infortuni. Il titolo di campione d’inverno, che la vittoria di Spalletti regala a Inzaghi, suona come un sinistro avvertimento al tecnico nerazzurro. I giochi sono ancora tutti da fare".