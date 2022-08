Barça, Jordi Cruyff: “Con Inter e Bayern è girone della morte. Nerazzurri forti con Lukaku”

Jordi Cruyff, capo dell'area sportiva del Barcellona, ha analizzato il sorteggio dei gironi di Champions League. Il club blaugrana ha pescato squadre come Bayern e Inter e questo ha spinto Cruyff a parlare di 'gruppo della morte'. "Sarà difficile, con squadre forti e importanti, un gruppo della morte da godere e soffrire. Per Lewandowski sarà una partita speciale, ma anche per noi perché abbiamo avuto tre o quattro partite difficili contro di loro, ma abbiamo una squadra diversa rispetto alle altre stagioni e penso che possiamo giocarcela. L'Inter si è rafforzata con Lukaku e sarà una partita difficile. E non bisogna mai perdere di vista la quarta squadra, che di solito è una squadra molto fisica, bisogna rispettare tutti".