LIVE Sorteggi Champions League: Inter in terza fascia

Tutto pronto per i sorteggi della fase a gironi della Champions League 2022-2023. Alle 18 si comporranno gli 8 gironi

Gruppo C: Bayern Monaco, Barcellona

Gruppo C: Bayern Monaco

18.20 - Stanno per iniziare i sorteggi

17.40 - Ecco le quattro fasce, Inter in terza.

17.30 - Tutto pronto per i sorteggi della fase a gironi della Champions League 2022-2023. Alle 18, a Istanbul, si comporranno gli otto gironi da quattro squadre. L'Inter è inserita nella terza fascia assieme al Napoli, Juventus in seconda mentre il Milan in prima. Segui il live su Fcinter1908.it.