A Barcellona l’arroganza diventa dubbio: “Lautaro, Inter non molla la clausola. 5 alternative”

Il Barça continua il corteggiamento e la caccia a Lautaro Martinez. L’Inter ha inserito una clausola da 111 milioni di euro nel contratto dell’attaccante, valida dall’1 al 15 luglio, ma il Barça non ha la possibilità di poterla coprire. Per questo sta cercando di convincere il club nerazzurro inserendo contropartite tecniche in modo da abbassare l’esborso economico. Ma vista la difficile trattativa, i catalani stanno progettando anche un piano B.

Tra i giocatori seguiti dal Barcellona, come trattative alternative a Lautaro, c’è Werner del Lipsia, attaccante che piace anche all’Inter. Tra gli altri centravanti seguiti dai blaugrana c’è anche Tammy Abraham del Chelsea, coi Blues c’è in piedi il discorso Coutinho. Piacciono anche Isak della Real Sociedad, David del Gent e Osihmen del Lille.

(Mundo Deportivo)