Mundo Deportivo: “Barça, urgenza di vendere. Inter-Alba? Ai Blaugrana piacciono in 4”

Il quotidiano spagnolo spiega come i catalani abbiano esigenza estrema di cedere

Il Mundo Deportivo è chiarissimo: il Barcellona ha un urgente bisogno di vendere molti dei suoi giocatori. I Blaugrana hanno infatti già messo a segno quattro colpi in entrata (Eric Garcia, Agüero, Emerson Royal e Depay), e ora conta in organico la bellezza di 32 giocatori. Uno dei nomi in uscita è quello di Jordi Alba, che, secondo il quotidiano catalano, è nel mirino dell'Inter: i due club starebbero parlando di un possibile scambio e i nomi che interessano al Barça sono quelli di Bastoni, Lautaro, Brozovic e Skriniar, tutti calciatori che sono però fondamentali nel progetto nerazzurro.