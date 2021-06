Mundo Deportivo insiste: “Inter su Jordi Alba. Tre i nomi che piacciono per uno scambio”

Il Mundo Deportivo, nonostante le molteplici smentite da parte dell'Inter, insiste: il club nerazzurro vuole Jordi Alba

Il Mundo Deportivo, nonostante le molteplici smentite da parte dell'Inter, insiste: il club nerazzurro vuole Jordi Alba. Il giocatore però è un titolare del Barcellona e, secondo il quotidiano, il club nerazzurro dovrebbe cedere qualche suo pezzo pregiato in scambio per arrivare a lui. Il primo nome fatto dai catalani è quello di Milan Skriniar, che piace da tempo ai Blaugrana: la sua volontà, però, come da lui ribadito più volte, è quella di restare all'Inter.