Barcellona, ecco i soldi per gli acquisti: da cessioni e scambi un tesoretto da 142 milioni

I problemi finanziari del Barcellona emersi nelle ultime settimane non hanno frenato le trattative di mercato dei catalani, a cominciare da Lautaro Martinez, per il quale si sta ancora cercando la chave giusta con l’Inter. Sport rivela l’ambizioso piano economico del club blaugrana: ottenere un tesoretto da 142 milioni di euro attraverso cessioni e scambi di calciatori ritenuti che si considerano ammortizzati, con poca esperienza in prima squadra o che non hanno offerto il rendimento auspicato dopo diverse opportunità o importanti investimenti.

I nomi in uscita sono quelli di Nelson Semedo, Junior Firpo, Umtiti, Rakitic, Arturo Vidal, Carles Aleñá e Rafinha. Il Barcellona è disposto a rinunciare a tutti questi elementi, purché ottengano un pagamento adeguato al loro attuale prezzo di mercato.