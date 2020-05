Le Parisien – Barça, la priorità è Lautaro, ma il club è ‘sfinito’ dal punto di vista finanziario

L’emergenza coronavirus mescola le carte. La crisi sanitaria il prossimo calciomercato, i cui contorni ad oggi rimangono poco chiari. Si prevede che alcuni giocatori perderanno anche il 40% del loro valore. Ma il coronavirus colpisce principalmente i club dal punto di vista economico sottolinea Le Parisien, soffocati da perdite finanziarie (diritti TV, biglietti, sponsorizzazioni). In Spagna, il Barcellona è stato duramente colpito da questa nuova situazione. “È sfinito finanziariamente. In questo contesto, un ritorno da Neymar è attualmente impossibile in Catalogna, l’unica destinazione possibile per il brasiliano. Se alcuni dei leader catalani continuano a sognare il ritorno del brasiliano numero 10 al Camp Nou, se il clan dell’attaccante non chiude mai alcuna porta, il ritorno del brasiliano è impossibile. Il Barcellona ha comunque un’altra priorità per l’attacco: Lautaro Martinez, il 22enne argentino dell’Inter. Se avrà soldi in cassa, li metterà su questo nuovo crack, all’Inter da due stagioni. Il Barcellona deve vendere per continuare a sognare il ritorno di Neymar, ma nel nuovo contesto economico di deflazione, le altre squadre sanno che il Barcellona ha bisogno di liquidità, i potenziali acquirenti non hanno motivo di affrettarsi“, si legge sul quotidiano francese.

(Le Parisien)