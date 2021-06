Barça, addio Lautaro? Depay conferma di essere vicino ai blaugrana: “Tutti sanno…”

In conferenza stampa l'attaccante conferma di essere sempre più vicino alla firma col Barcellona

"Tutti sanno che ci sono delle trattative in corso e credo che presto ci saranno delle novita'. C'e' ancora da aspettare ma direi che in breve sapremo qualcosa di definitivo". Alla vigilia della sfida contro l'Austria, Memphis Depay conferma di essere sempre più vicino alla firma col Barcellona. L'attaccante olandese e' a fine contratto col Lione. "Non e' un segreto che mi piacerebbe giocare agli ordini di Koeman, ma al momento c'e' da aspettare e vedere che succede. Presto arriveranno novita'".