Da Barcellona: “Sarebbe stato meglio cedere Messi in estate. A gennaio niente stipendi”

Carles Tusquets, presidente del Comitato Direttivo del Barcellona, ha parlato ai microfoni di RAC1 della situazione finanziaria del club, ritornando sulla questione Messi che ha tenuto per tutta l’estate con il fiato sospeso i tifosi blaugrana:

“Dal punto di vista economico avrei venduto Messi in estate. Sarebbe stato auspicabile per i soldi che avremmo ricevuto e per quello che avremmo risparmiato, ma questo deve essere concordato con lo staff tecnico. La Liga attualmente richiede limiti salariali e questo avrebbe aiutato ad affrontarli. La situazione economica è pessima, è preoccupante, ma c’è speranza. I giocatori non riceveranno la mensalità di gennaio: è stata posticipata nello stesso modo in cui altri tipi di emolumenti sono stati posticipati, come i bonus per la vittoria di titoli“.