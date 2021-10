UFFICIALE – Il Barcellona esonera Koeman: il comunicato. Xavi in pole

Il club blaugrana esonera il tecnico olandese, fatale la sconfitta contro il Rayo Vallecano

"Il Barcellona ha sollevato Ronald Koeman dall'incarico di allenatore della prima squadra. Il presidente del club, Joan Laporta, lo ha informato della decisione dopo la sconfitta contro il Rayo Vallecano. Ronald Koeman saluterà la squadra giovedì alla Ciutat Esportiva. Il Barcellona desidera ringraziarlo per il suo servizio al Club e gli augura tutto il meglio per la sua carriera professionale". È il comunicato del club blaugrana che esonera il tecnico olandese, fatale la sconfitta contro il Rayo Vallecano. In pole per sostituire Koeman c'è Xavi.