Koeman: “La mia aggressione? È un problema sociale. Ci sono persone ignoranti che…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Rayo Vallecano, il tecnico torna sull'aggressione subita fuori dal Camp Nou

"Affronteremo una squadra che si è rinforzata e sta disputando un gran campionato. Sono aggressivi, ricordiamo nella sfida in Copa del Re della scorsa stagione quanto fu difficile superarli. Sarà complicato, ma avremo occasioni per batterli". Così Ronald Koeman presenta la sfida contro il Rayo Vallecano, valida per l'11/a giornata d'andata della Liga e in programma domani alle 19.

Sull'aggressione dei tifosi all'auto sulla quale viaggiava, avvenuta fuori dal Camp Nou dopo la sconfitta nel 'Clasico' di domenica, Koeman ha tagliato corto: "E' un problema sociale, non vedo una soluzione. Ci sono persone ignoranti, che non conoscono le regole o i valori di una società civile, ma non dobbiamo dare importanza a questa gente. Hanno fatto lo stesso anche con i giocatori e le loro famiglie, succede anche fuori dal centro sportivo, capitò anche a Puyol. Forse con me hanno esagerato, perché pensano sia più colpevole. Ho visto le immagini: c'era un tifoso con la maglia dell'Arsenal davanti alla macchina. A un certo punto ho detto che me ne sarei andato...".