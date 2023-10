Barcellona, Gündogan durissimo: “Non sono venuto qui per perdere questo tipo di gare”

Nonostante il vantaggio firmato da Gündogan, il Barcellona è stato rimontato e sconfitto dal Real Madrid grazie a una doppietta di Bellingham. Al termine della gara il centrocampista tedesco ha usato toni duri per commentare la sconfitta della sua squadra. "Non sono venuto qui per perdere questo tipo di partite. Voglio essere onesto ma senza esagerare perché non voglio dire una cosa sbagliata", ha esordito Gündogan.