Barcellona-Lautaro, l’Inter valuta i sei profili proposti: da Griezmann ad Arthur, ecco chi piace e chi no

Il Coronavirus complica i piani del Barcellona. Dopo l’ottima partenza nella missione Lautaro Martinez, l’epidemia e la conseguente crisi economica hanno cambiato lo scenario per il club blaugrana, che dovrà necessariamente raggiungere i 111 milioni di clausola rescissoria tra conguaglio e contropartite tecniche e accontentare l’Inter.

Dal canto suo, il club nerazzurro sta valutando le varie ipotesi e i profili che il Barcellona potrebbe inserire nella trattativa. Come riferisce Calciomercato.com, Griezmann rappresenta solamente una provocazione alla luce dei 18 milioni di euro di ingaggio percepiti dal francese. In Viale della Liberazione non convincono particolarmente Semedo e Alena, mentre per Vidal è considerato un discorso a parte.

I nomi graditi all’Inter restano Arthur, che il Barcellona valuta 50 milioni di euro, e Junior Firpo, terzino sinistro ex Betis.