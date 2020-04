Pedullà: “Aubameyang non è in orbita Inter. Lautaro? Il Barça non cede Griezmann. Icardi…”

Aubameyang è considerato un giocatore in orbita Inter. Lo dicono spesso in Inghilterra. Secondo Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, il giocatore non può entrare in orbita nerazzurra, è una trattativa molto complicata. Per quanto riguarda invece l’interesse del Barcellona per Lautaro Martinez, ma l’arrivo dell’argentino non implicherebbe la partenza di Griezmann. I blaugrana vogliono prendere il giocatore nerazzurro e Neymar che formerebbero un quartetto niente male insieme al francese e a Messi. Icardi invece si sarebbe riavvicinato al PSG: non rinnoverà Cavani quindi è tutto altro che scontata, per il giornalista, la partenza di Maurito. Da qui a fine maggio la questione potrebbe essere chiusa con il riscatto del calciatore.

(Fonte: SI)