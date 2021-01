Barcellona, svelato il folle contratto di Messi: 555,2 mln di euro, 2 bonus incredibili

Un contratto dal valore monstre di 555 milioni di euro (555.237.619 per la precisione) per quattro stagioni. E’ l’ultimo firmato da Leo Messi con il Barcellona, stando a ‘El Mundo’. Il quotidiano spagnolo ha dichiarato di aver avuto accesso al documento firmato dall’attaccante argentino con il club catalano nel 2017, che includeva entrate fisse e variabili che possono raggiungere la somma di quasi 138 milioni di euro ogni stagione.

Secondo ‘El Mundo’, che lo presenta come ‘il faraonico contratto che ha rovinato il Barcellona’, è l’accordo più costoso mai pagato a un atleta. Messi dovrebbe pagare circa la metà di tale importo in tasse in Spagna. Nel contratto previsti anche due bonus: uno alla firma da oltre 115 milioni e un premio di fedeltà da 78 milioni di euro.

Per il quotidiano, il 33enne argentino si è già assicurato più di 510 milioni di euro della somma totale garantita dal contratto. L’indiscrezione arriva in un momento in cui Barcellona è chiamato a gestire una crisi finanziaria causata principalmente dalla pandemia, con un debito arrivato a superare il miliardo. Il club è guidato dal consiglio di amministrazione da quando il presidente Josep Bartomeu si è dimesso a ottobre.

La situazione disastrosa a livello economico del club, con un debito di 1137 milioni di euro, potrebbe favorire un addio che al momento appare sempre più vicino al termine della stagione, quando il super contratto che lega Messi al Barcellona scadrà.