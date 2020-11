Inter, Barcellona pronto a sacrificare un vecchio obiettivo di Marotta: si può fare a 2 condizioni

La strategia del Barcellona è chiara: Junior Firpo sarà sacrificato per arrivare al grande obiettivo per l’attacco, l’olandese Memphis Depay. Il terzino ex Betis non sta trovando spazio, con Koeman che gli preferisce Dest a sinistro come alternativa a Jordi Alba. Il club catalano sta cercando la destinazione giusta per Firpo, che – come indicato in diverse occasioni – vorrebbe giocare in Serie A.

Tra i club interessati c’è sempre l’Inter. I nerazzurri avevano già valutato la possibilità di inserirlo nella trattativa per portare Lautaro Martinez al Camp Nou, ma nonostante il riscontro positivo dal punto di vista tecnico la valutazione di 40 milioni fatta dal Barcellona fece fare un passo indietro alla società di viale della Liberazione. Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, Firpo piace e può tornare di moda, ma solo a condizioni vantaggiose sia a livello economico che di formula. Una linea che non sposa con quella dei catalani, a caccia di un tesoretto per Depay. La pista Junior Firpo non si scalda al momento, con le posizioni che restano distanti.