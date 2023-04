Ristrutturazione Camp Nou, il Barcellona accede a un prestito di 1,45 miliardi

Il Barcellona accederà ad prestito di 1,45 miliardi per ristrutturare il Camp Nou e altri impianti di sua proprietà. Lo ha reso noto la società catalana, informando di aver completato il suo piano di finanziamento per realizzare i lavori nel suo stadio, che inizieranno l'1 giugno prossimo.

"I prestiti sono distribuiti su più fasi, su 5, 7, 9, 20 e 24 anni, con una struttura flessibile" spiega il Barcellona, che comincerà a rimborsare l'operazione, con gli interessi, una volta completati i lavori dello 'Spotify Camp Nou', grazie agli introiti generati dallo stadio, che dovrebbe essere di 247 milioni l'anno. Secondo i media spagnoli, il club blaugrana spera che i lavori vengano completati in circa tre anni. Nel frattempo, la squadra catalana giocherà le partite casalinghe della stagione 2023-2024 allo stadio 'Lluis-Companys', lo stadio olimpico situato sulla collina del Montjuic, per poi tornare al Camp Nou, con una capienza ridotta per il pubblico, per l'inizio della stagione 2024-2025.