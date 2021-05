Barça e Real, rosso pesante: posticipato il rimborso di 300 milioni di prestiti

Il coronavirus fa sentire la sua morsa sui grandi club, non solo in Italia: Barça e Real si muovono per far fronte alle difficoltà

Marco Macca

Il coronavirus fa sentire la sua morsa sui grandi club calcistici, non solo in Italia. Come riporta Calcio e Finanza, infatti, Barcellona e Real Madrid, due società in pesante rosso, avrebbero ottenuto dal governo spagnolo un nuovo termine per il rimborso dei prestiti di durata decennale ottenuti (ICO) che, complessivamente, valgono 300 milioni di euro.

"In particolare, il Barcellona ha chiesto un prestito di 100 milioni di euro dopo lo scoppio dell’emergenza Coronavirus per far fronte alla chiusura dei suoi impianti sportivi e alla successiva riapertura senza pubblico sugli spalti. Nel caso in cui il calo del fatturato sia del 30% e il club chiuda l’anno in perdita, la società potrà richiedere una cancellazione dai creditori. Anche il Real Madrid beneficerà del posticipo dei termini previsto dall’ICO, dopo aver sottoscritto un prestito di 200 milioni di euro. I Blancos dovrebbero chiudere la stagione 2020/21 con un rosso vicino ai 100 milioni di euro".

(Fonte: Calcio e Finanza)