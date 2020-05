Barcellona, da Todibo i primi 25 milioni per Lautaro: anche l’Inter tra i club interessati?

Il piano del Barcellona per finanziare il proprio mercato in entrata partirà da Jean-Clair Todibo: secondo il quotidiano catalano Sport, il difensore francese, ceduto in prestito a gennaio allo Schalke 04, porterà nelle casse 25 milioni di euro, che saranno la base per tentare l’assalto a Lautaro Martinez. Tanti i club interessati, su tutti l’Everton, che negli ultimi anni ha già concluso diverse operazioni con i blaugrana, da André Gomes a Digne, passando per Yerry Mina. Da non escludere che il promettente classe ’99 possa rientrare all’interno della trattativa con l’Inter per l’attaccante argentino.