Proposta Barcellona: Umtiti per Skriniar. Dall’Inter arriva un secco no: ecco i motivi

Lautaro Martinez non è l’unico calciatore dell’Inter nel mirino del Barcellona: nella giornata di ieri il Mundo Deportivo ha rilanciato l’interesse dei catalani per Milan Skriniar, per il quale sarebbero disposti a sacrificare Samuel Umtiti. Tuttavia, secondo Tuttosport, il nome del difensore francese non scalda la dirigenza nerazzurra per diversi motivi:

“Al di là della fattibilità del tutto (il Barcellona ha anche problemi economici e appare difficile possa imbastire con l’Inter due operazioni di tale portata), bisogna ricorda come Umtiti sia però mancino e l’Inter nella posizione di centrale di sinistra voglia valorizzare sempre di più Bastoni (seguito da Guardiola), affiancandogli, al limite, o un giocatore di esperienza (Vertonghen?) o un profilo meno ingombrante (Kumbulla o Izzo), un giocatore, in pratica, che non gli tolga spazi e minuti importanti“.