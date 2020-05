La prima pagina di Mundo Deportivo di mercoledì 13 maggio apre con ipotetici affari in difesa per il Barcellona: “Super mercato. Il Barça cerca di rinforzare la difesa con un centrale e un laterale e il mercato italiano offre proposte interessanti. Skriniar, Rugani, De Ligt e De Sciglio sono nel radar in operazioni con Umtiti e Semedo”.