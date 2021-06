TS – Nazionale, la pagella di Barella: “Senza tremendismo ma comunque adeguato a…”

Il giornale torinese dà un sei e mezzo alla prestazione dell'interista nell'amichevole con la Repubblica Ceca

La Nazionale ha battuto in amichevole la Repubblica Ceca 4-0. Segnale positivo in vista dell'esordio a Euro2020 per Mancini che ha potuto mettere in campo la formazione ideale per il torneo e sperimentare cambi e idee. Tra gli uomini che ha impiegato da titolari c'era anche Nicolò Barella.