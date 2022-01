Festa in casa Barella, Matilde compie un anno. Il papà: “Auguri, signorina”

La più piccola delle tre figlie di Nicolò fa il compleanno e lui ha voluto farle gli auguri sui social insieme alla moglie Federica

In casa Barellaè giorno di festa. La più piccola delle sue tre bimbe, Matilde, compie un anno. E lui nelle sue stories di Instagram ha scritto: "Auguri signorina". La foto è quella della bimba davanti alla torta tutta rosa e lei e le sue tre sorelline sono tre ballerine tutte rosa. Sorrisi e felicità per il centrocampista in questa speciale giornata in famiglia.