Allegri: “Rabiot ha sovrastato Barella”. Di Canio: “Mi sono rincoglionito io o…”

Marco Astori

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio, ex calciatore, si è scagliato così contro il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot, anche in relazione alle dichiarazioni di Allegri di qualche giorno fa sulla sua prestazione in Supercoppa: "Quello che dico io è: cos'è? Non tira mai, non fa un assist verticale, non va nel cross deciso, non riempie l'area. Io l'ho letta l'intervista l'intervista dopo l'Inter: ho detto, allora mi sono rincoglionito io. Io nel primo tempo mi ero un attimo distratto e ho sentito nominare Rabiot: ah, era entrato? E' una battuta, ma c'era? Impalpabile, il nulla. A Max voglio bene, abbiamo spesso condiviso delle idee: però su questa non condivido".