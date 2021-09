Italia, per Barella botta al ginocchio. Mancini in apprensione. Ma lui rientra e chiede…

Il giocatore, in campo dal primo minuto nella gara contro la Svizzera, ha subito una botta al ginocchio

Minuti di apprensione per Barella. Il giocatore dell'Inter, titolare nella gara contro la Svizzera dell'Italia, ha subito un infortunio attorno al 38esimo. Una botta al ginocchio che ha richiesto l'intervento dello staff medico in campo. Il calciatore nerazzurro si è rialzato ed è rientrato in campo zoppicante e ha chiesto alla panchina qualche minuto per provare prima di un eventuale cambio.