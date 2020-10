Barella assist ma non basta: Italia-Olanda 1-1. Eriksen e Lukaku trascinano Danimarca e Belgio

Al Gewiss Stadium di Bergamo, l’Italia pareggia 1-1 contro l’Olanda e perde il comando del Gruppo 1 per mano della Polonia, capace di vincere 3-0 contro la Bosnia. Gli azzurri passano in vantaggio grazie al gol al 16′ di Pellegrini su splendido assist di Barella ma si fanno pareggiare da Van De Beek al 25′ e, nella ripresa, non riescono a trovare il gol-vittoria. Finisce 1-1, con Barella e D’Ambrosio in campo per 90′. Tra gli altri risultati, da segnalare la doppietta di Lukaku decisiva nel 2-1 del Belgio in Islanda mentre Eriksen timbra la vittoria per la sua Danimarca contro l’Inghilterra. La Croazia di Perisic, invece, perde 2-1 contro la Francia e il nerazzurro gioca 78′, prima di venire sostituito da Bradaric.