Christian Eriksen scatenato: il danese ha firmato il gol del vantaggio della sua Nazionale contro l’Inghilterra, nel match valido per la quarta giornata della Nations League. Il trequartista dell’Inter ha segnato su calcio di rigore. Per lui si tratta del terzo gol in tre partite, dopo quelli realizzati a Far Oer e Islanda nel giro di una settimana.