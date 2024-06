"Tra i buoni c’è anche Barella. La stanchezza contro la Croazia s’è avvertita, ma se c’è un insostituibile è lui. Barella ha il piglio da leader a tutto campo, imposta, cuce, distribuisce, marca, affonda, un centrocampista totale, goleador con l’Albania. Accanto a lui, in regia, Jorginho non è al massimo e chiede spesso assistenza per un palleggio corto e lineare. Barella avrebbe bisogno di un Calha che proponga una manovra di più ampio respiro per muoversi liberamente", aggiunge Gazzetta.