Barella bacia e abbraccia la Coppa dell’Europeo: “Campione d’Europa”

Il centrocampista nerazzurro bacia e abbraccia la Coppa vinta con la Nazionale e parla di sogni realizzati

L'ultima foto postata su Instagram era stata quella per lo scudetto vinto con l'Inter. Si era messo in posa con tutte le sue donne Nicolò Barella. Stavolta bacia la Coppa che abbraccia. È quella dell'Europeo vinto con l'Italia. Rispunta sui social dopo giorni, solo alla fine, a vittoria ottenuta. Un post semplice nel quale parla di un sogno realizzato: "Sogna e non smettere mai! Campioni d'Europa", ha scritto.