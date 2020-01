Barella e la passione per il basket: “Il mio idolo è LeBron James e vi spiego perché”

«La mia seconda passione dopo il calcio». Il basket è importante per Nicolò Barella e per tutta la sua famiglia: «Tutti i miei giocano più a pallacanestro che a calcio e mi hanno passato questa passione. Il mio idolo è LeBron James». E di questa forte ammirazione per il suo idolo, il giocatore dell’Inter ha anche detto: «Strano che un giocatore di calcio abbia come idolo un giocatore di basket, ma non solo per il giocatore ma anche come la persona. E dove va lui si tifa. Ho chiamato anche il mio cane LeBron. Ho letto la sua storia e l’ho studiata bene, le difficoltà che ha avuto e credo che sia il più forte di sempre come Michael Jordan. Lo stimo molto e guardando lui ho avuto molti stimoli». L’intervista al centrocampista nerazzurro, che sarà squalificato nella gara contro l’Atalanta, andrà in onda questa sera su Dazn alle 21.30.