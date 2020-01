CdS – Inter, il podio degli acquisti: Lukaku fenomeno, Barella sarà top. Ma la sorpresa…

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa un bilancio dei nuovi acquisti dell’Inter, parlando del grande impatto di Lukaku e delle qualità di Barella. Ma non solo:

“Inutile parlare di Lukaku ora, sarebbe come scoprire un fenomeno che tutti sapevano fosse tale. Barella dimostrerà di essere quel centrocampista qualità e quantità da top club, l’investimento davvero riuscito è quello che chiama in causa Sensi. La crescita esponenziale avuta con Conte, non semplicemente un play ma un tuttocampista quasi “box to box”, da aumentarne a dismisura la spessore“.

(Fonte: Corriere dello Sport)