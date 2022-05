Inter, allarme rientrato per Barella. Buone notizie anche da Bastoni: il punto

Per il centrocampista nerazzurro solo una forte contusione, mentre procede al meglio il recupero del difensore

Fabio Alampi

Inzaghi e tutta l'Inter possono tirare un sospiro di sollievo: le condizioni di Barella, uscito nei minuti finali del match contro l'Udinese per una forte contusione, non destano preoccupazioni, tanto che il centrocampista potrebbe già essere a disposizione per la sfida di venerdì contro l'Empoli. Buone notizie anche da Bastoni, il cui recupero procede nel migliore dei modi. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione sull'infermeria nerazzurra:

"Allarme rientrato per Barella. Nel finale del match con l'Udinese, il centrocampista aveva fatto preoccupare Inzaghi dal momento che era stato costretto ad uscire per un guaio al ginocchio destro. Già negli spogliatoi, però, il tecnico era stato rassicurato. E, all'uscita dello stadio, lo stesso giocatore aveva garantito ad alcuni tifosi di «stare bene». Ed è effettivamente così, tanto che non sono stati necessari controlli al ginocchio: si è trattato, infatti, soltanto di una contusione, forte e dolorosa, ma senza altre conseguenze. Non è da escludere che, dopo aver svolto ieri un lavoro differenziato, come gli altri titolari del Friuli, anche oggi Barella si alleni a parte. Ma al massimo domani dovrebbe rientrare in gruppo. E, quindi, a meno di sorprese, essere a disposizione per il match con l'Empoli di venerdì. Poi toccherà ad Inzaghi decidere se concedergli un po' di riposo, tenuto conto del ritorno di Calhanoglu dopo la squalifica e, soprattutto, della finale di Coppa Italia con la Juventus dell'11 maggio.

Stesso appuntamento per cui sta lavorando pure Bastoni, out contro Bologna e Udinese per un risentimento al soleo. Anche ieri, per il difensore, solo piscina e cyclette, ma la lesione è davvero minima, quindi, le sue condizioni vengono costantemente monitorate. Bastoni già convocato per l'Empoli? Difficile, ma non impossibile".