Sky – Barella, confermata la contusione. Terapie e tempo in vista dell’Empoli

Il giocatore nerazzurro ha rimediato una botta al ginocchio con l'Udinese ma recupererà per venerdì, poi decide Inzaghi

Quando si è fatto male al ginocchio Inzaghi ha tremato. A fine partita era più ottimista, rassicurato dai medici, sulle condizioni di Barella . Uno dei suoi uomini più impiegati in questa stagione, il centrocampista si è procurato con l'Udinese una contusione a ginocchio.

Il giorno dopo ad Appiano il calciatore ha svolto lavoro di scarico post partita e si è sottoposto alle terapie. Confermata la prima diagnosi, una botta al ginocchio che dovrebbe essere smaltita in tempo per venerdì, per la gara con l'Empoli. Poi deciderà Inzaghi se impiegarlo dal primo minuto dato che la partita che arriverà subito dopo sarà la finale di Coppa Italia che si giocherà l'11 maggio all'Olimpico contro la Juventus. Sono tutte partite decisive e la presenza di Nicolò è necessaria.