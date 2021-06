Mancini, quattro dubbi per il Belgio. Barella o Pessina? Il giocatore dell’Inter…

I quotidiani parlano della probabile formazione dell'Italia in vista della gara contro il Belgio di venerdì 2 luglio (alle 21)

Eva A. Provenzano

Bastoni forse conosce meglio di tutti Lukakuperché lo marca ogni giorno durante gli allenamenti dell'Inter. Ma nella gara contro il Belgio, quella dei quarti contro l'Italia, sarà uno tra Acerbi e Chiellini a marcarlo. Al momento il giocatore della Lazio sembra in vantaggio. Il calciatore della Juve è rimasto fuori per due gare per infortunio, è recuperabile, spiega La Repubblica, ma Acerbi finora ha dato buone garanzie a Mancini.

Che ha anche un altro dubbio, in mezzo al campo. Pessina (che ha segnato due gol finora) o Barella? Secondo il quotidiano l'interista ha il 65% di possibilità di essere in campo dal primo minuto anche nella gara contro il Belgio contro il 35% dell'atalantino. "Nicolò è in lieve calo ma resta il titolare. Matteo era il primo degli esclusi ed è a quota due gol", si legge.

Dovrebbe invece prendersi il posto da titolare Chiesa (80%). Crescono le sue quotazioni rispetto a Berardi: il calciatore bianconero dovrebbe essere titolare contro Lukaku e compagni nella gara di venerdì 2 luglio (alle 21). I dubbi a centrocampo in realtà sarebbero due: Locatelli o Verratti? Per il quotidiano il calciatore del Sassuolo ha più chance di essere titolare nella prossima gara perché il calciatore del PSG non è ancora al top dopo l'infortunio subito nelle ultime settimane del campionato francese.

(Fonte: La Repubblica)