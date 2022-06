Biondini: “L’Italia a centrocampo ha talenti come Barella e Tonali. Deve cambiare…”

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Davide Biondini ha parlato della Nazionale e della mentalità italiana sui giovani giocatori che deve cambiare: "La scelta di puntare sui giovani è stata obbligata, per i due Mondiali mancati e per la fine dei cicli precedenti. C'è un cambio generazionale e il messaggio più bello che sta arrivando è quello della diversa fiducia che si sta dando ai giovani. Con il mercato di oggi saremo sempre più destinati a vedere i ragazzi girare per il mondo. La mentalità comunque in Italia deve cambiare, si vedono i giovani italiani un passo indietro rispetto agli stranieri. Penso che un'esperienza in Serie B o in C è comunque formativa".