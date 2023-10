Pallone d’oro, Barella 27esimo festeggia a Milano con la moglie e una bottiglia…francese

Lui a Parigi non è andato. Tagga la moglie in una stories su Instagram nella quale mostra una bottiglia pronta per un brindisi. Nicolò Barella , 27esimo nella lista d'oro dei candidati al Pallone d'Oro , è rimasto a Milano, insieme alla sua famiglia. Ma la sua candidatura, il suo ingresso tra i trenta giocatori più importanti d'Europa, per la critica sportiva, è comunque qualcosa da festeggiare.

Lo ha fatto stappando una bottiglia in particolare del 2019 e francese, guarda caso. Di recente, il calciatore nerazzurro ha dovuto replicare alle accuse di chi ha cercato di tirarlo in mezzo al caso delle scommesse. La sua reazione è stata durissima e ha subito smentito le chiacchiere, appoggiato dalla famiglia e dai dirigenti che lo hanno conosciuto. Nicolò, come Lautaro Martinez, era tra i candidati ad uno dei premi più ambiti, poi vinto da Messi. Ma se il compagno insieme alla moglie è partito alla volta di Parigi per festeggiare poi con i suoi connazionali, il centrocampista italiano ha scelto di rimanere a casa e stappare una bottiglia come fa per ogni traguardo, ogni vittoria che conta, ogni piccolo sogno che si realizza.