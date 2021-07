Barella nel mirino del Chelsea, ma Marotta non cede: idea precisa dell’Inter

Il centrocampista nerazzurro, fresco campione d'Europa con la Nazionale, è finito nella lista di numerosi club

Campione d'Italia con l'Inter, campione d'Europa con l'Italia: stagione indimenticabile per Nicolò Barella, protagonista assoluto sia con la maglia nerazzurra che con quella della Nazioale. Il suo nome è finito da tempo sulla lista dei desideri di numerosi top club. L'ultimo a farsi avanti, secondo il Corriere della Sera, è il Chelsea: "Barella, che prima dell'Europeo aveva il prezzo più alto tra gli azzurri, è finito nei piani del Chelsea. Marotta però non cede. Nella testa dell'Inter il centrocampista non si tocca".