Italia campione, Barella al Quirinale diventa un meme social: “Foto del secolo”

Il calciatore nerazzurro non ha solo piedi buoni ma anche uno spiccato senso dell'ironia che ha conquistato i tifosi

Gli interisti lo adorano perché con i suoi piedi ha corso per km. Gli italiani hanno imparato ad apprezzarlo in Nazionale. Nicolò Barella viene da un momento fantastico dopo la vittoria dello scudetto e dell'Europeo. Il centrocampista dell'Inter ha dimostrato di avere piedi buoni, ma anche un senso dell'ironia particolarissimo. Nel club nerazzurro il suo compagno 'di giochi' è Brozovic. Ma anche con l'Italia ha fatto sorridere spesso i tifosi. Alcuni suoi momenti hanno fatto il giro del web. Dallo sbrocco di Locatelli, molestato dal sardo, fino al lancio dei giornali in aereo al povero Berardi. Ma un suo momento in particolare, durante la serissima celebrazione al Quirinale dopo la vittoria, ha scatenato tutti sui social. Così Barella è diventato un meme in tante versioni e poter far serata con lui è diventato un sogno.