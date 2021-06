Barella come una birra fresca: “Mostra la via del coraggio, ravviva la truppa”

Questo il giudizio del Corriere della Sera sulla partita del centrocampista dell'Inter nel debutto all'Europeo dell'Italia

Esordio vincente per l'Italia di Mancini che schianta 3-0 la Turchia. Questo il giudizio del Corriere della Sera sulla partita del centrocampista dell'Inter Barella nel debutto all'Europeo:

7 - Ama collezionare vini, ma per questa Italia lui è una birra fresca che ravviva la truppa dopo un inizio un po' tirato: mostra la via del coraggio e anche quella del primo gol, con la palla larga per Berardi