Italia-Svizzera, la pagella del CorSport su Barella: “Meno convincente del solito”

Nicolò Barella è stato in campo nel successo per 3-0 dell'Italia contro la Svizzera: per il CorSport è stato da "6" in pagella

Matteo Pifferi

Nicolò Barella è stato in campo nel successo per 3-0 dell'Italia contro la Svizzera. Il Corriere dello Sport gli affibbia una sufficienza (6) con questo giudizio: "Meno convincente del solito. Xhaka gioca la palla di prima e lo fa un pochino dannare. Resta in partita. Assist per il bis di Locatelli". Per Tuttosport, invece, Barella è da 6,5: "Corre, si sovrappone, affonda il contrasto e trova anche il tempo per urlare all'arbitro dopo una rimessa laterale assegnata agli svizzeri".