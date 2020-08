Barella: “Ci siamo regalati una vittoria che meritavamo. EL? Abbiamo un allenatore che…”

Nicolò Barella a Inter TV dopo la vittoria contro l’Atalanta: “Penso sia stata una grandissima prestazione di tutta la squadra e dei singoli. Credo che il mister l’abbia preparata benissimo, siamo stati bravi in campo ad interpretare ciò che ci ha chiesto. Ci siamo regalati questa vittoria che ci meritavamo. Prima stagione all’Inter? Le pagelle potete darle voi, penso sia stata una stagione positiva. Abbiamo fatto un grande campionato, siamo cresciuti tanto e il mister ci ha dato una mentalità vincente. Ho dato tutto quello che avevo, sono felice di questo. Si può sempre fare meglio. EL? Penso che noi come squadra abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti. Ci sta, era il primo anno. Giochiamo l’EL logicamente per vincerla. Siamo l’Inter, abbiamo un allenatore abituato a vincere, in una società abituata a vincere e quindi dobbiamo imparare a vincere”.

