Barella, gol storico nella sua Cagliari: sistemato l’ultimo difetto. GdS: “In un colpo solo…”

Uno strano scherzo che il destino ha riservato a Nicolò Barella. Il grande ex cambia le sorti del ‘lunch-match‘ delle 12:30 tra la squadra della sua città e l’Inter con un gol al volo di pregevole fattura, come sottolinea La Gazzetta dello Sport: “Proprio tu, Nicolò. Proprio Nicolò Barella dal quartiere Pirri, figlio di Cagliari e del Cagliari, ha tagliato le ali al… Cagliari: in un colpo solo ha cambiato l’umore di tutta l’Inter e ha fatto andare di traverso il pranzo della domenica ai suoi concittadini“.

Il centrocampista dei nerazzurri e della Nazionale sembra aver risolto anche l’ultimo ‘problema’: “Se c’era un piccolo difetto in questa stagione da top del numero 23 era una certa allergia alla porta: evidentemente aspettava la partita giusta, la sua, per aggiustare la mira. Anzi, l’arcobaleno al volo che ha fatto crollare la resistenza dell’eroico Cragno, 5000esimo gol della storia interista nella A a girone unico, è uno dei più belli della carriera: il quinto in assoluto in nerazzurro, il secondo se ci si ferma solo al campionato“.

Nonostante il problema alla caviglia, Barella ha stretto i denti ed è sceso in campo con una fasciatura. “Più imprescindibile di così, è dura” ha sottolineato La Gazzetta dello Sport.