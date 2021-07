Nasce l’Inter di Inzaghi: Bellerin, Eriksen, Lautaro, 3 cessioni e novità Suning

Prende forma l’Inter di Simone Inzaghi. Ieri c’è stato l’allenamento congiunto ad Appiano Gentile contro il Sarnico, sabato appuntamento a Lugano per la prima amichevole in vista dell’inizio della prossima stagione. Si parte a San Siro, contro il Genoa, come ha svelato ieri il sorteggio del calendario di Serie A. Si sta ambientando l’allenatore, che proprio ieri ha parlato verso l’esordio di campionato, ma anche il nuovo arrivato Hakan Calhanoglu, che ha rilasciato una lunga intervista a DAZN. Ora si attendono altre novità in chiave mercato, da Beppe Marotta e Piero Ausilio, tra colpi in uscita e in entrata. Come si legge sul dettagliato approfondimento di La Repubblica.